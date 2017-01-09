﻿ В Ветковском районе экскаватор наткнулся на ящик с двумя десятками снарядов времен ВОВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Ветковском районе экскаватор наткнулся на ящик с двумя десятками снарядов времен ВОВ

10.01.2017 13:12 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ящик с 23 артиллерийскими снарядами нашли 9 января около деревни Новоселки во время строительных работ на территории птицефабрики — ковш экскаватора наткнулся на них на глубине около 1,5 метра, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

На место находки была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5522. Через несколько часов 45-миллиметровые советские снаряды со взрывателями времен Великой Отечественной войны обезвредили.

По словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, опасности для населения деревни найденные снаряды не представляли. Эвакуация жителей не производилась — боеприпасы были найдены на расстоянии 1 километр от населенного пункта.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место находки была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5522. Через несколько часов боеприпасы обезвредили.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика