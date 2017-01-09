Ящик с 23 артиллерийскими снарядами нашли 9 января около деревни Новоселки во время строительных работ на территории птицефабрики — ковш экскаватора наткнулся на них на глубине около 1,5 метра, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

На место находки была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5522. Через несколько часов 45-миллиметровые советские снаряды со взрывателями времен Великой Отечественной войны обезвредили.

По словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, опасности для населения деревни найденные снаряды не представляли. Эвакуация жителей не производилась — боеприпасы были найдены на расстоянии 1 километр от населенного пункта.