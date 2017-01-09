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Сыграли в русскую рулетку: в Подмосковье погиб предположительно белорус

10.01.2017 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено вечером в понедельник в одном из домов деревни Тимонино Волоколамского района Подмосковья, сообщил российский телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя сам. Как установила полиция, погибший приехал в гости к знакомому. В ходе распития спиртного он достал  свой сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и несколько раз выстрелил в потолок, после чего предложил компаньону сыграть в русскую рулетку.

Мужчина раскрутил барабан и выстрелил себе в висок. По данным источника телеканала, погибший — гражданин Беларуси.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Получить комментарий в Посольстве РБ в РФ пока не удалось, однако в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области подтвердили, что происшествие имело место.

"Тело увезли в морг, но о гражданстве погибшего пока сказать ничего не можем", — сказал Sputnik сотрудник пресс-службы.

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области подтвердили факт происшествия, однако воздержались от комментариев касательно гражданства...

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