МИНСК, 10 янв — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, который находится в международном розыске за грабеж, сообщили украинские СМИ.



© Sputnik / Виктор Толочко Уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске

"Гражданин Беларуси был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту "Борисполь", — отмечают информагентства.

Сообщается, что гражданин Беларуси оформлял документы на рейс из Киева в Лондон, при проверке документов пограничниками, "сработала база Интерпола".

"Мужчина находился в международном розыске за грабеж", — сообщили в СМИ.

В белорусских правоохранительных органах сообщили, что данная информация проверятся.