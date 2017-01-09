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Белорус, которого ищет Интерпол, задержан в киевском аэропорту
10.01.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, который находится в международном розыске за грабеж, сообщили украинские СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Гражданин Беларуси был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту "Борисполь", — отмечают информагентства.
Сообщается, что гражданин Беларуси оформлял документы на рейс из Киева в Лондон, при проверке документов пограничниками, "сработала база Интерпола".
"Мужчина находился в международном розыске за грабеж", — сообщили в СМИ.
В белорусских правоохранительных органах сообщили, что данная информация проверятся.
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Находящийся в международном розыске по линии Интерпола гражданин Беларуси пытался из Киева вылететь в Лондон.
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