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Белорус, которого ищет Интерпол, задержан в киевском аэропорту

10.01.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, который находится в международном розыске за грабеж, сообщили украинские СМИ.

Белорус, которого ищет Интерпол, задержан в киевском аэропорту
© Sputnik / Виктор Толочко
Уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске

"Гражданин Беларуси был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту "Борисполь", — отмечают информагентства.

Сообщается, что гражданин Беларуси оформлял документы на рейс из Киева в Лондон, при проверке документов пограничниками, "сработала база Интерпола".

"Мужчина находился в международном розыске за грабеж", — сообщили в СМИ.

В белорусских правоохранительных органах сообщили, что данная информация проверятся.

 
Теги: Минск
 
 
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Находящийся в международном розыске по линии Интерпола гражданин Беларуси пытался из Киева вылететь в Лондон.

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