МИНСК, 10 янв – Sputnik. Шесть учеников Ивановской средней школы госпитализированы в результате ДТП в Столбцовском районе: микроавтобус, в котором дети ехали в лагерь "Зубренок" столкнулся с автомобилем Mercedes, сообщили во вторник в Минском областном УМЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП

Авария произошла утром возле деревни Залужье на автотрассе М-1 – столкнулись два микроавтобуса Mercedes, в одном из которых находились дети и сопровождавший их педагог. Спасатели при помощи гидравлического специнструмента деблокировали женщину-учителя, она помещена в больницу с черепно-мозговой травмой и травматическим шоком.

"Все дети госпитализированы в детское отделение", – сказали в МЧС.

Там также отметили, что бригады скорой в больницы были доставлены для осмотра 10 пассажиров маршрутки.