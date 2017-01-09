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ДТП с маршруткой в "Зубренок": все 6 школьников госпитализированы

10.01.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Шесть учеников Ивановской средней школы госпитализированы в результате ДТП в Столбцовском районе: микроавтобус, в котором дети ехали в лагерь "Зубренок" столкнулся с автомобилем Mercedes, сообщили во вторник в Минском областном УМЧС.

ДТП с маршруткой в "Зубренок": все 6 школьников госпитализированы
© Sputnik / Виктор Толочко
Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП

Авария произошла утром возле деревни Залужье на автотрассе М-1 – столкнулись два микроавтобуса Mercedes, в одном из которых находились дети и сопровождавший их педагог. Спасатели при помощи гидравлического специнструмента деблокировали женщину-учителя, она помещена в больницу с черепно-мозговой травмой и травматическим шоком.

"Все дети госпитализированы в детское отделение", – сказали в МЧС.

Там также отметили, что бригады скорой в больницы были доставлены для осмотра 10 пассажиров маршрутки.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего бригады скорой в больницы были доставлены для осмотра 10 пассажиров маршрутки.

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