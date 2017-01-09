|
ДТП с маршруткой в "Зубренок": все 6 школьников госпитализированы
10.01.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Шесть учеников Ивановской средней школы госпитализированы в результате ДТП в Столбцовском районе: микроавтобус, в котором дети ехали в лагерь "Зубренок" столкнулся с автомобилем Mercedes, сообщили во вторник в Минском областном УМЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария
"Все дети госпитализированы в детское отделение", – сказали в МЧС.
Там также отметили, что бригады скорой в больницы были доставлены для осмотра 10 пассажиров маршрутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего бригады скорой в больницы были доставлены для осмотра 10 пассажиров маршрутки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии