МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники милиции ведут поиск злоумышленника, который сообщил о том, что средняя школу №16 в Борисове заминирована, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Сообщение о взрывном устройстве в школе поступило накануне, прибывшие на место происшествия саперы взрывного устройства не обнаружили. Из здания школы эвакуировали 343 человека.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об опасности", — сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, предусмотренных при совершении подобных противоправных деяний.

"Отрабатываются лица, которые склонны к совершению подобных преступлений и уже ранее попадали в поле зрения милиции", — отметили в правоохранительных органах.

"Заминировавшему" школу грозит до семи лет лишения свободы.