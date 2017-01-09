|
Телефонного "террориста" ищут в Борисове
10.01.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники милиции ведут поиск злоумышленника, который сообщил о том, что средняя школу №16 в Борисове заминирована, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.
© Sputnik/ Роман Шантар
Сообщение о взрывном устройстве в школе поступило накануне, прибывшие на место происшествия саперы взрывного устройства не обнаружили. Из здания школы эвакуировали 343 человека.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об опасности", — сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, предусмотренных при совершении подобных противоправных деяний.
"Отрабатываются лица, которые склонны к совершению подобных преступлений и уже ранее попадали в поле зрения милиции", — отметили в правоохранительных органах.
"Заминировавшему" школу грозит до семи лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовская средняя школа №16 уже не первый раз становится объектом "минирования", летом 2016 года злоумышленник уже сообщал о том, что в здании заложено взрывное...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии