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Телефонного "террориста" ищут в Борисове

10.01.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники милиции ведут поиск злоумышленника, который сообщил о том, что средняя школу №16 в Борисове заминирована, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Телефонного "террориста" ищут в Борисове
© Sputnik/ Роман Шантар
Неизвестный "заминировал" школу в Борисове, эвакуировали 290 детей

Сообщение о взрывном устройстве в школе поступило накануне, прибывшие на место происшествия саперы взрывного устройства не обнаружили. Из здания школы эвакуировали 343 человека.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об опасности", — сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, предусмотренных при совершении подобных противоправных деяний.

"Отрабатываются лица, которые склонны к совершению подобных преступлений и уже ранее попадали в поле зрения милиции", — отметили в правоохранительных органах.

"Заминировавшему" школу грозит до семи лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Борисовская средняя школа №16 уже не первый раз становится объектом "минирования", летом 2016 года злоумышленник уже сообщал о том, что в здании заложено взрывное...

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