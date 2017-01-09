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Старик замерз насмерть в своем доме в Чаусском районе
10.01.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Пожилой житель деревни Копани Чаусского района Могилевской области обнаружен мертвым в собственном доме, по предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в МЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Это шестой случай гибели от переохлаждения с начала года в Беларуси, на минувшей неделе на всей территории страны стояла аномально холодная погода.
"Информация о том, что 79-летний пенсионер обнаружен мертвым в собственном доме, в МЧС поступила вечером 9 января", – сообщили Sputnik во вторник в Могилевском областном управлении МЧС.
Как пояснили собеседники агентства, жители деревни, в которой произошла трагедия, не видели погибшего с 4 января, поэтому обратились в милицию.
"Приехавшие сотрудники милиции вскрыли дом, где мужчина проживал один, и обнаружили его тело", – рассказали спасатели.
По их словам, согласно предварительному заключению судмедэкспертов, причиной смерти пенсионера стало общее переохлаждение организма.
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Тело мужчины, который в одиночестве замерз в нетопленом помещении, пролежало в деревенском доме несколько дней.
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