МИНСК, 10 янв – Sputnik. Пожилой житель деревни Копани Чаусского района Могилевской области обнаружен мертвым в собственном доме, по предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в МЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Житель Щучинского района замерз на дороге

Это шестой случай гибели от переохлаждения с начала года в Беларуси, на минувшей неделе на всей территории страны стояла аномально холодная погода.

"Информация о том, что 79-летний пенсионер обнаружен мертвым в собственном доме, в МЧС поступила вечером 9 января", – сообщили Sputnik во вторник в Могилевском областном управлении МЧС.

Как пояснили собеседники агентства, жители деревни, в которой произошла трагедия, не видели погибшего с 4 января, поэтому обратились в милицию.

"Приехавшие сотрудники милиции вскрыли дом, где мужчина проживал один, и обнаружили его тело", – рассказали спасатели.

По их словам, согласно предварительному заключению судмедэкспертов, причиной смерти пенсионера стало общее переохлаждение организма.