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Старик замерз насмерть в своем доме в Чаусском районе

10.01.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Пожилой житель деревни Копани Чаусского района Могилевской области обнаружен мертвым в собственном доме, по предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения, сообщили в МЧС.

Старик замерз насмерть в своем доме в Чаусском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
Житель Щучинского района замерз на дороге

Это шестой случай гибели от переохлаждения с начала года в Беларуси, на минувшей неделе на всей территории страны стояла аномально холодная погода. 

"Информация о том, что 79-летний пенсионер обнаружен мертвым в собственном доме, в МЧС поступила вечером 9 января", – сообщили Sputnik во вторник в Могилевском областном управлении МЧС. 

Как пояснили собеседники агентства, жители деревни, в которой произошла трагедия, не видели погибшего с 4 января, поэтому обратились в милицию. 

"Приехавшие сотрудники милиции вскрыли дом, где мужчина проживал один, и обнаружили его тело", – рассказали спасатели. 

По их словам, согласно предварительному заключению судмедэкспертов, причиной смерти пенсионера стало общее переохлаждение организма.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело мужчины, который в одиночестве замерз в нетопленом помещении, пролежало в деревенском доме несколько дней.

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