ГРОДНО, 10 янв — Sputnik, Антон Климко. Родители, которые с большим плакатом в руках выходили в город в поисках свидетелей аварии, унесшей жизнь их 32-летнего сына, нашли очевидцев. За две недели с ними связалось целых пять человек, которые согласились дать свидетельские показания по делу.



© Sputnik / Антон Климко Родители с плакатом ищут очевидцев ДТП, в котором погиб их сын

Выходит с большим плакатом перекресток улицы Кабяка и Индурского шоссе они начали в конце декабря. Как рассказал Sputnik отец погибшего скутериста Петр Езерский, сначала им слабо верилось, что кто-то позвонит. Все-таки с момента аварии прошло более полугода. Но практически сразу откликнулось два пешехода. Один из них связался по телефону, второй — подошел на улице.

Примерно в это время позвонил мужчина, который живет в Бресте. Он сказал, что в момент аварии вместе с супругой на машине проезжал перекресток. Супруга закрыла глаза, чтобы не видеть жуткую картину, а он готов рассказать все, что ему удалось запомнить.

Как добавил Езерский, два дня назад позвонил еще один молодой мужчина и по телефону сообщил: "Мы с другом свидетели и готовы дать показания". С его слов, вместе с приятелем они в подробностях видели ДТП. Парень оставил семье свой телефон и пообещал, что даст контакт друга, который вскоре вернется из командировки и также готов помочь следствию.

Напомним, что авария произошла 3 июня 2016 года примерно в 10:30 на пересечении Индурского шоссе и улицы Кабяка. 32-летний Петр на скорости въехал в серебристый Mersedes, который с встречной полосы поворачивал налево (в сторону заправки на улицу Гаражную) и не уступил скутеру дорогу. Известно, что за рулем была женщина. Скутерист погиб на месте. Водитель Mersedes осталась жива. У авто была сильно повреждена правая передняя часть. Родители предполагают, что машина могла переехать скутериста.

Но чтобы следователи могли восстановить полную картину событий, им нужны свидетельские показания. Только так они смогут завершить расследование.