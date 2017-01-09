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СМИ: воспитанник Ганцевического приюта совершил попытку суицида

10.01.2017 14:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Один из воспитанников Ганцевичского районного социально-педагогического центра с детским социальным приютом, куда временно помещают детей, отобранных у родителей, вечером в понедельник 9 января совершил попытку суицида, сообщила газета "Ганцавiцкi час".

СМИ: воспитанник Ганцевического приюта совершил попытку суицида
© flickr.com/ e-Magine Art
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Информацию о происшествии зданию сообщила мать мальчика. Накануне она вместе с супругом навещала в приюте своих детей – сына и дочь.

По словам женщины, дети были в хорошем настроении, делились впечатлениями о новогодних и рождественских мероприятиях, показывали подарки, которые им подарили. Вечером, когда родители уже были дома, матери позвонила знакомая и сообщила, что ее мальчик помещен в реанимацию больницы в Барановичах.

"Мне позвонили не работники СПЦ, а посторонние люди. Когда я позвонила в приют, мне даже толком не пояснили, что произошло. Я начала звонить в больницу. Там мне сказали лишь, что Денис находится в отделении реанимации. Почему – опять же не пояснили", – цитирует издание слова матери мальчика. 

Утром во вторник 10 января женщина пришла в приют, чтобы узнать подробности произошедшего, в центре ей сообщили, что мальчик пошел на такой шаг из-за "неразделенной любви". Женщина заявила журналистам "Ганчавiцкага часу", что не верит в эту версию. 

В свою очередь в приюте изданию заявили, что пока никакой дополнительной информации дать не могут, поскольку проводится проверка.

В УСК Брестской области данный инцидент также прокомментировать пока не смогли.

 
Теги: Минск
 
 
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Об инциденте стало известно со слов матери, в приюте объясняют поступок мальчика "неразделенной любви к девочке"; в настоящее время ребенок находится в реанимации.

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