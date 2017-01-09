Следователи России выясняют обстоятельства гибели 36-летнего мужчины в результате неосторожного обращения с оружием. Официальные представители Следственного комитета России сообщают , что ранения он получил самостоятельно. По информации телеканала РЕН ТВ, это случилось во время игры в русскую рулетку.

Инцидент произошел 9 января в одном из квартир в деревне Тимонино (Волоколамский район Московской области). Там обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Сейчас проводится доследственная проверка.

«Получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием», — рассказали в Управлении СК по Московской области.

По информации телеканала РЕН ТВ , погибший был гражданином Беларуси. В том вечер он приехал в гости к знакомому, где оба употребляли спиртное. В какой-то момент белорус достал свой сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Пару раз выстрелил в потолок, раскрутил барабан оружия и предложил сыграть в русскую рулетку. А потом приставил ствол к виску.