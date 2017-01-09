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В России 36-летний белорус застрелился во время игры в русскую рулетку
Следователи России выясняют обстоятельства гибели 36-летнего мужчины в результате неосторожного обращения с оружием. Официальные представители Следственного комитета России
Инцидент произошел 9 января в одном из квартир в деревне Тимонино (Волоколамский район Московской области). Там обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Сейчас проводится доследственная проверка.
«Получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием», — рассказали в Управлении СК по Московской области.
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