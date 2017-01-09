Нападение было совершено 9 января на 15-летнюю девушку — она стала объектом сексуальных домогательств. Жертва оказала активное сопротивление, и насильник был вынужден убежать. Об этом факте сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Виктор Сенько.

«Благодаря слаженной и профессиональной работе правоохранителей уже через 3 часа был задержан подозреваемый в нападении. Кроме того, установлен еще один факт сексуального домогательства, к которому задержанный может иметь отношение», — сказал Виктор Сенько.

Как пояснила официальный представитель УВД Ольга Шкуратова, о происшествии сообщила сама школьница, которая позвонила в дежурную часть. Инцидент произошел на проспекте Черняховского — нападавший зашел следом за ней в подъезд многоэтажки, а затем в лифт.

В кабине парень стал раздеваться и пытался совершить действия сексуального характера. Школьница не испугалась, активно сопротивлялась, кричала, звала на помощь. Насильнику не удалось заблокировать лифт, и когда дверь кабины открылась на последнем этаже, он бросился наутек вниз по лестнице.

«Сразу после звонка на место происшествия были отправлены милицейские наряды. Правоохранители обошли квартиры, опросили жильцов и выяснили, что в соседнем подъезде произошел подобный инцидент с 28-летней женщиной. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД задержали подозреваемого в нападениях. Им оказался парень 1997 года рождения, учащийся одного из витебских колледжей, который живет в соседнем доме», — отметила Ольга Шкуратова.

Проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным инцидентам.

Правоохранители просят граждан, располагающих информацией, которая может быть полезна следствию, сообщить ее по телефону 102 или обратиться в Первомайский РОВД Витебска.