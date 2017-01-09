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Не менее 30 человек погибли в двойном теракте в Кабуле

10.01.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Жертвами двойного теракта в Кабуле (Афганистан) стали по меньшей мере 20 человек, более 70 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на собственные источники.

По данным местных властей, сначала перед зданием парламента взорвался заминированный автомобиль. Затем, буквально через несколько минут, недалеко смертник привел в действие мину. Целью террористов были сотрудники афганского парламента.

Сообщается, что в результате погибли 30 человек, еще 78 ранены. По неподтвержденным данным, при взрыве погиб глава местной полиции. Вместе с тем министерство внутренних дел Афганистана официально подтвердило гибель 22 человек.

Ответственность за взрывы взяло на себя радикальное движение "Талибан".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Жертвами двойного теракта в Кабуле (Афганистан) стали по меньшей мере 20 человек, более 70 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой...

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