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СК проводит проверку по факту инцидента в приюте в Ганцевичах

10.01.2017 18:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту покушения на суицид 12-летнего подростка, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области им Марина Дранькова.

ЧП произошло вечером в понедельник — примерно в 20 часов 30 минут в Ганцевичском районном социально-педагогическом центре. Мальчик, попытавшийся совершить суицид, госпитализирован в реанимационное отделение больницы в Барановичах.

"В настоящее время ученик седьмого класса находится в реанимационном отделении в Барановичах. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрашиваются воспитанники приюта и педагогический коллектив", — рассказала Дранькова.

По одной из версий, поводом случившегося стали переживания из-за неразделенных чувств, подчеркнула представитель УСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребенок находится в реанимации Барановичской больницы; по одной из версий, поводом случившегося стали переживания из-за неразделенных чувств.

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