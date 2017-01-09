МИНСК, 10 янв — Sputnik. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту покушения на суицид 12-летнего подростка, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области им Марина Дранькова.

ЧП произошло вечером в понедельник — примерно в 20 часов 30 минут в Ганцевичском районном социально-педагогическом центре. Мальчик, попытавшийся совершить суицид, госпитализирован в реанимационное отделение больницы в Барановичах.

"В настоящее время ученик седьмого класса находится в реанимационном отделении в Барановичах. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрашиваются воспитанники приюта и педагогический коллектив", — рассказала Дранькова.

По одной из версий, поводом случившегося стали переживания из-за неразделенных чувств, подчеркнула представитель УСК.