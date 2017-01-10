|
Ночью на "Нафтане" произошел пожар
Ночью 11 января на ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошло возгорание. Об этом
Информация о возгорании на территории предприятия поступила спасателям около 3 часов ночи.
«При проведении пусконаладочных работ с выходом на рабочие параметры загорелась колонна К201 технологической установки „Висбрекинг-термокрекинг“», — рассказали в МЧС.
Спасатели ликвидировали пожар. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии