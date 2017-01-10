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Ночью на "Нафтане" произошел пожар

11.01.2017 08:36 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 11 января на ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС.

Информация о возгорании на территории предприятия поступила спасателям около 3 часов ночи.

«При проведении пусконаладочных работ с выходом на рабочие параметры загорелась колонна К201 технологической установки „Висбрекинг-термокрекинг“», — рассказали в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.

 
 
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Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.

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