МИНСК, 11 янв – Sputnik. Возгорание колонны установки "Висбрекинг-термокрекинг" произошло на ОАО "Нафтан" в Новополоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Сообщение о ЧП на предприятии поступило в МЧС ночью во вторник – в 03:01.

"Произошло загорании колонны К201 технологической установки "Висбрекинг-термокрекинг" при проведении пусконаладочных работ с выходом установки на рабочие параметры", – сказали в МЧС.

В управлении также проинформировали, что пожарными возгорание было оперативно ликвидировано.

По данным витебских спасателей, технологический процесс предприятия в связи с инцидентом не был нарушен. В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.