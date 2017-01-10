|
Пожар на "Нафтане": горела колонна термокрекинга
11.01.2017 08:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Возгорание колонны установки "Висбрекинг-термокрекинг" произошло на ОАО "Нафтан" в Новополоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
Сообщение о ЧП на предприятии поступило в МЧС ночью во вторник – в 03:01.
"Произошло загорании колонны К201 технологической установки "Висбрекинг-термокрекинг" при проведении пусконаладочных работ с выходом установки на рабочие параметры", – сказали в МЧС.
В управлении также проинформировали, что пожарными возгорание было оперативно ликвидировано.
По данным витебских спасателей, технологический процесс предприятия в связи с инцидентом не был нарушен. В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным витебских спасателей, технологический процесс предприятия в связи с инцидентом не был нарушен.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии