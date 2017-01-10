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Пожар на "Нафтане": горела колонна термокрекинга

11.01.2017 08:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Возгорание колонны установки "Висбрекинг-термокрекинг" произошло на ОАО "Нафтан" в Новополоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Пожар на "Нафтане": горела колонна термокрекинга
© Sputnik/
МЧС подтвердило факт возгорания на территории "Нафтана"

Сообщение о ЧП на предприятии поступило в МЧС ночью во вторник – в 03:01.

"Произошло загорании колонны К201 технологической установки "Висбрекинг-термокрекинг" при проведении пусконаладочных работ с выходом установки на рабочие параметры", – сказали в МЧС.

В управлении также проинформировали, что пожарными возгорание было оперативно ликвидировано.

По данным витебских спасателей, технологический процесс предприятия в связи с инцидентом не был нарушен. В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По данным витебских спасателей, технологический процесс предприятия в связи с инцидентом не был нарушен.

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