|
Раненого рысенка спасают в Витебской области
11.01.2017 07:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Рысенок прибился в Городокском районе Витебской области к подворью одной из деревень, животное пострадало, предположительно, на автодороге, сообщил телеканал "Беларусь 1".
© AFP/ MLADEN ANTONOV
Как отмечается, животное было обессилено и почти не могло передвигаться. Первую помощь ему оказала жительница деревни Людмила Короткая, которая нашла рысь.
Женщина обратилась к сотрудникам природоохранной инспекции, которые отвезли рысенка в витебский зоопарк. Там животному сделали обезболивающий укол и определили, что это его первая зимовка. Сотрудники зоопарка предположили, что рысь могла пострадать на дороге. Пока специалисты не уверены, выживет ли рысенок – животное очень ослаблено.
"В зоопарке для лесной кошки выделили самое теплое место. Пока она будет жить в кабинете директора", – рассказали в эфире телеканала.
Там также отметили, что рыси практически никогда не приручаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Краснокнижный хищник прибился к подворью в одной из деревень Городокского района, у него травмирована лапа. Сейчас животное лечат сотрудники витебского зоопарка.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии