﻿﻿ Раненого рысенка спасают в Витебской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Раненого рысенка спасают в Витебской области

11.01.2017 07:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Рысенок прибился в Городокском районе Витебской области к подворью одной из деревень, животное пострадало, предположительно, на автодороге, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Раненого рысенка спасают в Витебской области
© AFP/ MLADEN ANTONOV
Накануне морозов хищникам Минского зоопарка стали давать больше мяса

Как отмечается, животное было обессилено и почти не могло передвигаться. Первую помощь ему оказала жительница деревни Людмила Короткая, которая нашла рысь. 

Женщина обратилась к сотрудникам природоохранной инспекции, которые отвезли рысенка в витебский зоопарк. Там животному сделали обезболивающий укол и определили, что это его первая зимовка. Сотрудники зоопарка предположили, что рысь могла пострадать на дороге. Пока специалисты не уверены, выживет ли рысенок – животное очень ослаблено. 

"В зоопарке для лесной кошки выделили самое теплое место. Пока она будет жить в кабинете директора", – рассказали в эфире телеканала. 

Там также отметили, что рыси практически никогда не приручаются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Краснокнижный хищник прибился к подворью в одной из деревень Городокского района, у него травмирована лапа. Сейчас животное лечат сотрудники витебского зоопарка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК проводит проверку по факту инцидента в приюте в Ганцевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика