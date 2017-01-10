МИНСК, 11 янв – Sputnik. Рысенок прибился в Городокском районе Витебской области к подворью одной из деревень, животное пострадало, предположительно, на автодороге, сообщил телеканал "Беларусь 1".



© AFP/ MLADEN ANTONOV Накануне морозов хищникам Минского зоопарка стали давать больше мяса

Как отмечается, животное было обессилено и почти не могло передвигаться. Первую помощь ему оказала жительница деревни Людмила Короткая, которая нашла рысь.

Женщина обратилась к сотрудникам природоохранной инспекции, которые отвезли рысенка в витебский зоопарк. Там животному сделали обезболивающий укол и определили, что это его первая зимовка. Сотрудники зоопарка предположили, что рысь могла пострадать на дороге. Пока специалисты не уверены, выживет ли рысенок – животное очень ослаблено.

"В зоопарке для лесной кошки выделили самое теплое место. Пока она будет жить в кабинете директора", – рассказали в эфире телеканала.

Там также отметили, что рыси практически никогда не приручаются.