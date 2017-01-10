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МВД о подробностях "исчезновения" 24 студентов из Бангладеш

11.01.2017 09:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси, России и ряда стран ЕС проводят проверку в связи с исчезновением более 20 иностранных студентов, которые обучались в Белорусском государственном экономическом университете, сообщили в МВД.

МВД о подробностях "исчезновения" 24 студентов из Бангладеш
© Sputnik Андрей Стенин
МВД: сбежавшие иностранные студенты из БГЭУ нашлись в России

На подготовительное отделение БГЭУ на текущий учебный год было принято 48 граждан Бангладеш: они изучали в Минске русский язык перед поступлением в вуз. Несмотря на соблюдение университетом всех условий договора, по непонятным причинам 24 человека покинули места регистрации.

"Компетентные органы Беларуси совместно с миграционными службами России и стран ЕС в связи с данным фактом проводят проверку. Идет обобщение информации отношении данных иностранных граждан", — заявил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел полковник милиции Алексей Бегун.

По его словам, правоохранительные органы выявляют каналы, которыми воспользовались эти студенты. 

"Есть основания полагать, что это нелегальная миграция, и в ближайшее время мы намерены пресечь этот канал", — отметил Бегун. 

Он уточнил, что несколько из этих иностранных студентов уже обнаружены российской миграционной службой, некоторые из них, кто имел шенгенские визы, находятся в ЕС, некоторые пытались попасть в Украину.    

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы расценивают "побег" иностранных студентов из Беларуси как незаконную миграцию, ведь некоторые их них исчезли, бросив в общежитии свои...

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