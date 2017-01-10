МИНСК, 11 янв – Sputnik. Витебские милиционеры задержали в областном центре учащегося одного из колледжей, который совершил в лифте многоэтажного дома нападение на школьницу, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.



© Sputnik Кирилл Каллиников Минский пенсионер в одиночку задержал насильника

Инцидент произошел 9 января в одном из многоэтажных домов Первомайского района Витебска.

"Школьница не испугалась, активно сопротивлялась, кричала, звала на помощь. Насильнику не удалось заблокировать лифт, и когда дверь кабины открылась на последнем этаже, он бросился наутек вниз по лестнице", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что после звонка в милицию на место происшествия были направлены наряды. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в соседнем подъезде произошло подобное нападение на 28-летнюю женщину.

Спустя некоторое время сотрудники угрозыска Первомайского РОВД задержали подозреваемого – живущего в соседнем доме 20-летнего учащегося одного из витебских колледжей.

В настоящее время милиция проверяет задержанного на его причастность к аналогичным нападениям. В УВД просят жителей Витебска, которые располагают какой-либо информацией, полезной следствию, обратиться в Первомайский РОВД или позвонить телефону 102.