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ГАИ разыскивает свидетелей ДТП
11.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)
Разыскиваем свидетелей дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 29.12.2016 года около 19.05 на 12 км автодороги Минск – Дзержинск, вблизи аг. Щомыслица Минского района.
В полосе движения в сторону г. Минска автомобилем «Ситроен Ксара Пикассо» был совершен наезд на находившегося на проезжей части мужчину-пешехода. В результате наезда пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него был совершен повторный наезд еще пока неустановленным транспортным средством. В ходе данного происшествия пешеход скончался на месте аварии, а водитель автомобиля «Ситроен» получил телесные повреждения.
Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить информацию по телефонам: (8-029) 368-26-27 или (8-029) 339-14-44.
УГАИ УВД Миноблисполкома
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Разыскиваем свидетелей дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 29.12.2016 года около 19.05 на 12 км автодороги Минск – Дзержинск, вблизи аг. Щомыслица...
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