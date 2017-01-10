МИНСК, 11 явн — Sputnik. Сотрудники милиции ликвидировали производство самогона на хуторе под Сморгонью, сообщили в МВД.

"На хуторе Козеняты Сморгонского района участковыми инспекторами милиции РОВД и сотрудниками отдела департамента охраны обнаружено и изъято 20 литров самогона, самогонный аппарат, а также 1000 литров браги", — сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.

Самогонное производство неработающий житель Сморгони организовал в сарае, ему грозит штраф, уточнили в МВД.

Как рассказали Sputnik сотрудники милиции, самогонщики, особенно те, кто гонит горячительный напиток в крупных размерах, чтобы избежать ответственности пытаются скрыть свое производства в скрытых от постороннего глаза местах.

"Это и глухие места в Беловежской, Налибокской пуще, и отдаленные хутора, как в случае с хутором под Сморгонью", — сказал собеседники агентства.

Семейный подряд и стеклоомыватели

По их словам, несмотря на то, что милиция регулярно проводит рейды, во время которых изымаются и уничтожаются тонны самогонной браги и самогона, "есть случаи, когда самогонный в бизнес превратился семейный подряд. Люди нигде не работают годами, у них уже повырастали дети, которые включились в этот нелегальный бизнес".

Собеседники агентства также отметили, что самогон, который производят оптовики, очень низкого качества.

"Если бы люди знали, из чего они его гонят, то вряд ли стали бы пить. Лица, занимающиеся нелегальным производством алкогольных напитков, делают 20-градусный самогон, а потом доводят его до 40 градусов стеклоомывателями", — рассказали сотрудники милиции.

По их словам, ежегодно только в Минской области в ходе рейдов сотрудники милиции изымаю сотни самогонных аппаратов, тысячи литров самогона.