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СК сообщил об уголовном деле на Гродненском мясокомбинате

11.01.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК,11 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ОАО "Гродненский мясокомбинат" и руководителя частного торгового унитарного предприятия Гродно, сообщили в СК.

СК сообщил об уголовном деле на Гродненском мясокомбинате
© Sputnik Сергей Венявский
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"Уголовного дело возбуждено по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома.

Это не первое уголовное дело в отношении руководителей белорусских мясокомбинатов. В 2016 году под следствие попали "мясные короли" из Гомеля. Как сообщал Sputnik ссылкой на правоохранительные органы, из-за ненадлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с января по декабрь прошлого года испортилось более 170 тонн мяса.

Среди проходящих по делу, которых более десяти человек, — заместитель председателя Гомельского облисполкома и директор мясокомбината. "Мясными королями" из Гомеля сначала занимался КГБ, а затем дело передали в Следственный комитет Беларуси. Скоро материалы будут направлены в суд.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

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