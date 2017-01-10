МИНСК,11 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ОАО "Гродненский мясокомбинат" и руководителя частного торгового унитарного предприятия Гродно, сообщили в СК.



© Sputnik Сергей Венявский Глава агрокомбината "Скидельский" задержан по обвинению в коррупции

"Уголовного дело возбуждено по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома.

Это не первое уголовное дело в отношении руководителей белорусских мясокомбинатов. В 2016 году под следствие попали "мясные короли" из Гомеля. Как сообщал Sputnik ссылкой на правоохранительные органы, из-за ненадлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с января по декабрь прошлого года испортилось более 170 тонн мяса .

Среди проходящих по делу, которых более десяти человек, — заместитель председателя Гомельского облисполкома и директор мясокомбината . "Мясными королями" из Гомеля сначала занимался КГБ, а затем дело передали в Следственный комитет Беларуси. Скоро материалы будут направлены в суд.