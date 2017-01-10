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СК сообщил об уголовном деле на Гродненском мясокомбинате
11.01.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК,11 янв — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ОАО "Гродненский мясокомбинат" и руководителя частного торгового унитарного предприятия Гродно, сообщили в СК.
© Sputnik Сергей Венявский
"Уголовного дело возбуждено по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По ее словам, уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома.
Это не первое уголовное дело в отношении руководителей белорусских мясокомбинатов. В 2016 году под следствие попали "мясные короли" из Гомеля. Как сообщал Sputnik ссылкой на правоохранительные органы, из-за ненадлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с января по декабрь прошлого года
Среди проходящих по делу, которых более десяти человек, —
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Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией.
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