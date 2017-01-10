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Магазинная воровка избила охранника супермаркета в Гродно

11.01.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно двух девушек, воровавших в магазине товары, одна из них напала на охранника торгового объекта, нанеся ему несколько ударов в голову, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Магазинная воровка избила охранника супермаркета в Гродно
© ГУВД Мингорисполкома / YouTube
Неизвестный мужчина избил кассира и ограбил магазин в Минске

Инцидент произошел в одном из магазинов областного центра: на краже попались две жительницы Гродно – 1995 и 1997 годов рождения.

"Та, что помладше, воровала в магазинах нашего города и за это уже привлекалась к административной ответственности  за мелкое хищение. Другая всегда была рядом, но проявила себя лишь в последний раз, когда охранник торгового объекта остановил девушку", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что девушка, чтобы не дать задержать подругу, набросилась на мужчину и нанесла ему два удара рукой и ногой по голове. По информации милиции, девушке "отбить" воровку не удалось, прибывшие на место происшествия сотрудники департамента охраны задержали обеих. 

В отношении воинственной жительницы Гродно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ей грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В отношении воинственной жительницы Гродно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси.

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