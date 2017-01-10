МИНСК, 11 янв — Sputnik. Топ-менеджер Гродненского мясокомбината и директор частного торгового унитарного предприятия заключены под стражу в рамках уголовного дела о хищении средств мясокомбината, сообщили в СК.



© Sputnik Игорь Зарембо СК сообщил об уголовном деле на Гродненском мясокомбинате

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ОАО "Гродненский мясокомбинат" и руководителя частного торгового унитарного предприятия г. Гродно возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 210 "Хищение" Уголовного кодекса.

"С санкции прокурора к должностным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество, в том числе на недвижимость и автотранспортные средства", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам, они подозреваются в том, что с 2013 по 2016 годы через созданное для хищений частное торговое унитарное предприятие производили закупку для нужд мясокомбината по заведомо завышенным ценам товарно-материальных ценностей. "В результате противоправных действий они завладели денежными средствами мясокомбината в сумме около 83 тысяч рублей", сказал Шершеневич.

В рамках уголовного дела на обоих предприятиях будут поведены финансовые проверки, уже изъята и изучается финансово-хозяйственная и договорная документация, допрашиваются руководители и работники предприятий, проводятся иные следственные и процессуальные действия, сказал собеседник агентства.