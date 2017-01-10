МИНСК, 11 янв – Sputnik. Пассажирка автомобиля Citroen погибла в результате ДТП в Минском районе: машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Mercedes, сообщила Sputnik в среду старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Авария произошла накануне около 18:15 на дороге вблизи деревни Озерцо.

"Водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в заносе выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mercedes", – сказала Сильченко.

По словам собеседницы Sputnik, в результате аварии пассажирка Citroen скончалась на месте, а водитель был с травмами госпитализирован.

По факту ДТП Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).