МИНСК, 11 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя микроавтобуса Mercedes-Benz, машина которого врезалась в маршрутное такси со школьниками, ехавшими в лагерь "Зубренок", сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



© Фото: МЧС Беларуси ДТП с маршруткой под Столбцами: все 6 школьников госпитализированы

ДТП произошло утром 10 января возле деревни Залужье (Столбцовский район): на 273-м километре трассы М1 столкнулись два микроавтобуса – грузовой и пассажирский, в маршрутке ехали дети и педагог средней школы города Иваново (Брестская область), направлявшиеся в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". В результате аварии пассажиры и водитель маршрутного такси получили ранения.

"Установлено, что житель Минска, управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении маршрутному такси", – сказала Белоног.

По ее словам, в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Белоног также уточнила, что жизни пострадавших в ДТП в настоящее время ничего не угрожает. Представитель УСК сообщила, что следственно-оперативная группа провела осмотр места аварии, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы ДТП, назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС, педагог получила черепно-мозговую травму, а все шесть школьников, которых она сопровождала в НДОЦ "Зубренок", были помещены в больницу .