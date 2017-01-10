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ДТП с маршруткой со школьниками: возбуждено уголовное дело
11.01.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя микроавтобуса Mercedes-Benz, машина которого врезалась в маршрутное такси со школьниками, ехавшими в лагерь "Зубренок", сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
© Фото: МЧС Беларуси
ДТП произошло утром 10 января возле деревни Залужье (Столбцовский район): на 273-м километре трассы М1
"Установлено, что житель Минска, управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении маршрутному такси", – сказала Белоног.
По ее словам, в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
Белоног также уточнила, что жизни пострадавших в ДТП в настоящее время ничего не угрожает. Представитель УСК сообщила, что следственно-оперативная группа провела осмотр места аварии, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы ДТП, назначен ряд экспертиз.
Как ранее сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС, педагог получила черепно-мозговую травму, а все шесть школьников, которых она сопровождала в НДОЦ "Зубренок",
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Следственно-оперативная группа провела осмотр места аварии, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы ДТП, назначен ряд экспертиз.
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