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Директор школы в Лунинецком районе подозревается в продаже КамАЗа, который по документам списали

11.01.2017 11:50 — ЧП | Tut.by  
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В отношении директора одной из школ Лунинецкого района возбудили уголовное дело за присвоение имущества в крупном размере, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Директор подозревается в присвоении КамАЗа, который поступил в 2006 году на баланс учреждения. На тот момент транспортное средство стоило 11 миллионов неденоминированных рублей. По документам грузовик списали в 2015 году на вторсырье, но, по имеющимся сведениям, КамАЗ семь лет назад продали.

«В причастности к совершению противоправных действий также подозревается бывший мастер производственного обучения. Для выяснения всех обстоятельств проводятся допросы, изучается финансово-хозяйственная деятельность школы, осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения КамАЗа. Материальный ущерб возмещен», — сообщила Марина Дранькова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 211 (Присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере) УК. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

 
 
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