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Первое в 2017 году смертельное ДТП зарегистрировано на Гродненщине
11.01.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Гродненской области, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла около 01:30 ночи на автодороге Р-99 Барановичи – Гродно у деревни Бояры: "в лоб" столкнулись автомобиль "Жигули" и Mitsubishi.
"За рулем ВАЗ находился 21-летний молодой человек, с ним в качестве пассажира ехал друг. Водитель не справился с управлением и зацепил обочину, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi", – сказали в УВД.
В результате аварии молодые люди, находившиеся в "Жигули" получили тяжелые травмы, от которых водитель впоследствии скончался. По предварительной информации, оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель Mitsubishi серьезно не пострадал и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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По предварительной информации, оба пострадавших молодых человека не были пристегнуты ремнями безопасности.
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