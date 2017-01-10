МИНСК, 11 янв – Sputnik. Первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Гродненской области, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: ГАИ Минского района Лобовое ДТП в Минском районе: погибла женщина, водитель в больнице

Авария произошла около 01:30 ночи на автодороге Р-99 Барановичи – Гродно у деревни Бояры: "в лоб" столкнулись автомобиль "Жигули" и Mitsubishi.

"За рулем ВАЗ находился 21-летний молодой человек, с ним в качестве пассажира ехал друг. Водитель не справился с управлением и зацепил обочину, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi", – сказали в УВД.

В результате аварии молодые люди, находившиеся в "Жигули" получили тяжелые травмы, от которых водитель впоследствии скончался. По предварительной информации, оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель Mitsubishi серьезно не пострадал и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.