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Первое в 2017 году смертельное ДТП зарегистрировано на Гродненщине

11.01.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Гродненской области, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Первое в 2017 году смертельное ДТП зарегистрировано на Гродненщине
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла около 01:30 ночи на автодороге Р-99 Барановичи – Гродно у деревни Бояры: "в лоб" столкнулись автомобиль "Жигули" и Mitsubishi.

"За рулем ВАЗ находился 21-летний молодой человек, с ним в качестве пассажира ехал друг. Водитель не справился с управлением и зацепил обочину, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi", – сказали в УВД.

В результате аварии молодые люди, находившиеся в "Жигули" получили тяжелые травмы, от которых водитель впоследствии скончался. По предварительной информации, оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель Mitsubishi серьезно не пострадал и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По предварительной информации, оба пострадавших молодых человека не были пристегнуты ремнями безопасности.

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