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СК: в Беларуси задержали "клофелинщиков", насиловавших женщин
11.01.2017 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело по подозрению двоих жителей Полоцка и Новополоцка в совершении убийства в 2012 году несовершеннолетней девушки, сообщили в СК.
© Sputnik Владимир Федоренко
По имеющимся в расположении следствия сведениям, подозреваемые могут быть причастны к совершению серии преступлений, совершенных при схожих обстоятельствах.
"Мужчины средних лет, вдвоем или в одиночку, в ходе переписки с девушками в интернете либо общения на улицах города предлагали продолжить знакомство и угощали различными напитками, в которые заранее было подмешано вещество со снотворным эффектом", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.
По ее словам, после того, как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.
Следствие обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о подобных преступлениях, совершенных на территории Витебской (в частности в Полоцке и Новополоцке) и Минской областей в период времени с 2008 по 2017 годы, сообщить об этом по телефонам: 8(017) 389-50-02, 389-52-95, 8(0212) 60-86-82, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.
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Следователи ведут розыск потерпевших, которым мужчины подмешивали в напитки снотворное и совершали противоправные действия
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