МИНСК, 11 янв — Sputnik. Шесть подарочных часов общей стоимостью более 550 тысяч евро были похищены перед началом церемонии вручения премии Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игрокам 2016 года в Цюрихе, сообщает Blick .



© REUTERS Arnd Wiegmann Лучший игрок года Роналду пришел на награждение с новой девушкой

Церемония вручения наград ФИФА состоялась в понедельник в Цюрихе. Часы специальной модели Bing Bang Football от Hublot стоимость 92 тысячи евро были доставлены в штаб-квартиру организации за несколько дней до гала-вечера. Их кража произошла незадолго до начала мероприятия.

"Инцидент расследуется. Мы не можем его комментировать", — заявил представитель ФИФА.

В связи с пропажей и невозможностью доставить новые такие часы в срок обладатели наград ФИФА получили часы другой модели.

Лучшим футболистом года был признан португалец Криштиану Роналду, футболисткой — американка Карли Ллойд, тренером в мужском футболе — итальянец Клаудио Раньери, в женском футболе — немка Сильвия Найд. Награду за лучший гол года получил малайзиец Мохда Фаиза Субри, за выдающуюся карьеру — бразильский игрок в мини-футбол Фалькао.