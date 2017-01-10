МИНСК, 11 янв – Sputnik. Украинские пограничники при взаимодействии с сотрудниками полиции задержали гражданина Украины, который смог прорваться на территорию страны из Беларуси на снегоходе, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сначала украинские пограничники получили информацию от белорусских коллег об обнаружении следов снегохода с территории Беларуси в зону отчуждения.

"В результате пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции в нескольких километрах от госграницы, в зоне отчуждения, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина был на снегоходе, к которому на сани прицепил маломерную лодку", – сказали в ГПС.

Там также уточнили, что пограничники установили: 55-летний житель города Славуты (Хмельницкая область) официально попал в Беларусь через погранпереход, а затем решил незаконно привезти домой из республики принадлежащие ему снегоход и лодку.

На нарушителя был составлен протокол, лодку и снегоход у него изъяли.