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Украинец прорвался через белорусскую границу на снегоходе с лодкой

11.01.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Украинские пограничники при взаимодействии с сотрудниками полиции задержали гражданина Украины, который смог прорваться на территорию страны из Беларуси на снегоходе, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Украинец прорвался через белорусскую границу на снегоходе с лодкой
© Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
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Сначала украинские пограничники получили информацию от белорусских коллег об обнаружении следов снегохода с территории Беларуси в зону отчуждения. 

"В результате пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции в нескольких километрах от госграницы, в зоне отчуждения, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина был на снегоходе, к которому на сани прицепил маломерную лодку", – сказали в ГПС.

Там также уточнили, что пограничники установили: 55-летний житель города Славуты (Хмельницкая область) официально попал в Беларусь через погранпереход, а затем решил незаконно привезти домой из республики принадлежащие ему снегоход и лодку.

На нарушителя был составлен протокол, лодку и снегоход у него изъяли.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину удалось найти по следам в зоне отчуждения только в нескольких километрах от украинско-белорусской границы.

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