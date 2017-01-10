МИНСК, 11 янв – Sputnik. Бывшее должностное лицо филиала "Бобруйский" ОАО "Бабушкина крынка" обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщила Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik Сергей Венявский Глава агрокомбината "Скидельский" задержан по обвинению в коррупции

УСК завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала, который обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений.

"С ноября 2013 по июль 2015 года бывший инженер, используя полномочия, утверждал служебные документы, содержащие ложные сведения, по которым необоснованно начислялись премиальные выплаты работникам. Затем он давал указания подчиненным о передаче ему части денежных средств из указанных выплат", – рассказала Соленюк.

По ее словам, таким образом экс-ведущий инженер незаконно получил более 6 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Кроме того, в этот же период он, оказывая давление на подчиненных, заставлял их отдавать часть обоснованно начисленных денег. Бывший руководитель также постоянно брал взятки за то, что давал положительную оценку результатам работы подчиненных и качеству их труда, на основании чего они получали премии. В качестве незаконного вознаграждения обвиняемый получил более 4,5 тысяч рублей, а при передаче очередной тысячи был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Было также установлено, что обвиняемый незаконно завладел топливом, принадлежавшим ОАО "Бабушкина крынка", на общую сумму более 11,5 тысячи рублей.

"Не желая нести личные расходы, обвиняемый давал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам транспортного цеха выполнять работы по ремонту автомашины, принадлежащей его знакомой", – добавила Соленюк.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 426; ч. 1 ст.14, ч. 2 ст.430; ч. 2,ч. 3,ч. 4 ст. 210; ч. 2, ч. 3 ст. 424 и ч. 1 ст. 427 (превышение служебных полномочий, получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями и служебный подлог) УК Беларуси.

Обвиняемый заключен под стражу, материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для принятия решения о направлении в суд.