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Российский маньяк признался в убийстве 59 женщин
11.01.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Бывшему милиционеру из Ангарска, осужденному за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, сообщает
Бывший милиционер из города Ангарска Михаил Попков 14 января 2015 года уже был осужден на пожизненное заключение за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум жертвам тяжких телесных повреждений. Но в колонию особого режима маньяк до настоящего времени не переведен в связи с его новыми признательными показаниями.
"Иркутский областной суд 27 декабря рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова в связи с тем, что ведется расследование новых эпизодов его преступной деятельности. Ходатайство было удовлетворено. В настоящее время Попкову предъявляются обвинения еще в 47 преступлениях", — сообщил сотрудник пресс-службы Иркутского областного суда.
Местные СМИ сообщают, что по всем преступлениям 52-летний Попков написал явки с повинной, и чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы.
Вместе с тем сообщается, что маньяк сознался в 59 преступлениях. Следователи ведут работу по 12 фактам.
Суд продлил Попкову срок содержания под стражей до 29 апреля 2017 года.
Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. В суде было доказано, что преступления Попков совершал в период с 1994 по 2000 год. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за новым автомобилем.
Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь "распутных женщин", а потому называл себя Чистильщиком.
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Бывшему милиционеру из Ангарска, осужденному за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, сообщает РИА Новости со ссылкой...
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