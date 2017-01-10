МИНСК, 11 янв — Sputnik. Бывшему милиционеру из Ангарска, осужденному за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы Иркутского областного суда.

Бывший милиционер из города Ангарска Михаил Попков 14 января 2015 года уже был осужден на пожизненное заключение за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум жертвам тяжких телесных повреждений. Но в колонию особого режима маньяк до настоящего времени не переведен в связи с его новыми признательными показаниями.

"Иркутский областной суд 27 декабря рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова в связи с тем, что ведется расследование новых эпизодов его преступной деятельности. Ходатайство было удовлетворено. В настоящее время Попкову предъявляются обвинения еще в 47 преступлениях", — сообщил сотрудник пресс-службы Иркутского областного суда.

Местные СМИ сообщают, что по всем преступлениям 52-летний Попков написал явки с повинной, и чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы.

Вместе с тем сообщается, что маньяк сознался в 59 преступлениях. Следователи ведут работу по 12 фактам.

Суд продлил Попкову срок содержания под стражей до 29 апреля 2017 года.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. В суде было доказано, что преступления Попков совершал в период с 1994 по 2000 год. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за новым автомобилем.

Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь "распутных женщин", а потому называл себя Чистильщиком.