МИНСК, 11 янв – Sputnik. Факты посещения посторонними гражданами под видом контролеров энергосбыта домов жителей Полоцка были выявлены в районном центре, сообщили в среду в РУП "Витебскэнерго".

"Полоцкое отделение филиала "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго" уведомляет граждан, что имеются факты, когда под видом работников "Энергосбыта" в дома приходят посторонние лица, не имеющие отношения к организации", – сказали в организации.

Там также сообщили, что цель посещения домов граждан в настоящее время не установлена.

В "Витебскэнерго" обратили внимание, что работники энергосбыта носят на работе специальную форму, у них есть служебные удостоверения – они в форме бейджа расположены на верхней одежде.

В РУП попросили жителей Полоцка, если они столкнутся с людьми, представляющимися контролерами энергосбыта, у которых нет служебных удостоверений и которые хотят проверить электросчетчики, не пускать их в помещения и оперативно сообщить о данных гражданах в Полоцкое отделение филиала "Энергосбыт" или милицию.