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Ненастоящие контролеры энергосбыта ходят по домам в Полоцке
11.01.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Факты посещения посторонними гражданами под видом контролеров энергосбыта домов жителей Полоцка были выявлены в районном центре, сообщили в среду в РУП "Витебскэнерго".
"Полоцкое отделение филиала "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго" уведомляет граждан, что имеются факты, когда под видом работников "Энергосбыта" в дома приходят посторонние лица, не имеющие отношения к организации", – сказали в организации.
Там также сообщили, что цель посещения домов граждан в настоящее время не установлена.
В "Витебскэнерго" обратили внимание, что работники энергосбыта носят на работе специальную форму, у них есть служебные удостоверения – они в форме бейджа расположены на верхней одежде.
В РУП попросили жителей Полоцка, если они столкнутся с людьми, представляющимися контролерами энергосбыта, у которых нет служебных удостоверений и которые хотят проверить электросчетчики, не пускать их в помещения и оперативно сообщить о данных гражданах в Полоцкое отделение филиала "Энергосбыт" или милицию.
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Энергетики просят граждан оперативно сообщать о подозрительных контролерах в милицию.
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