МИНСК, 11 янв — Sputnik. Юный волейболист из Беларуси получил травму позвоночника, катаясь на перилах в гостинице Санкт-Петербурга, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Несчастный случай произошел накануне вечером, около 19:30, в здании гостиничного комплекса Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий.

По словам тренера волейбольного клуба "Минск", 13-летний спортсмен катался на перилах и упал в пролет. В результате подросток получил травму позвоночника. Волейболист был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2. По информации телеканала, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Вместе с тем БелТА сообщает, врачи дают оптимистичные прогнозы — мальчик будет выписан через несколько дней и отправится на родину.

Детская волейбольная команда приехала в Санкт-Петербург на Рождественский турнир.