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Юный белорусский волейболист катался на перилах и повредил позвоночник
11.01.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Юный волейболист из Беларуси получил травму позвоночника, катаясь на перилах в гостинице Санкт-Петербурга, сообщает телеканал "Беларусь 1".
Несчастный случай произошел накануне вечером, около 19:30, в здании гостиничного комплекса Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий.
По словам тренера волейбольного клуба "Минск", 13-летний спортсмен катался на перилах и упал в пролет. В результате подросток получил травму позвоночника. Волейболист был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2. По информации телеканала, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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Детская волейбольная команда приехала в Санкт-Петербург на Рождественский турнир.
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Подросток катался на перилах в парадной, шалость закончилась неудачно - молодой спортсмен упал с высоты третьего этажа.
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