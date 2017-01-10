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Юный белорусский волейболист катался на перилах и повредил позвоночник

11.01.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Юный волейболист из Беларуси получил травму позвоночника, катаясь на перилах в гостинице Санкт-Петербурга, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Несчастный случай произошел накануне вечером, около 19:30, в здании гостиничного комплекса Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий.

По словам тренера волейбольного клуба "Минск", 13-летний спортсмен катался на перилах и упал в пролет. В результате подросток получил травму позвоночника. Волейболист был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2. По информации телеканала, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Вместе с тем БелТА сообщает, врачи дают оптимистичные прогнозы — мальчик будет выписан через несколько дней и отправится на родину.

Детская волейбольная команда приехала в Санкт-Петербург на Рождественский турнир.

 
Теги: Минск
 
 
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Подросток катался на перилах в парадной, шалость закончилась неудачно - молодой спортсмен упал с высоты третьего этажа.

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