Машинист поезда в ФРГ был вынужден применить экстренное торможение из-за установленного на путях снеговика, пишет издание Bild .

Инцидент произошел в земле Мекленбург-Передняя Померания, в вечернее время. Высота снеговика составила примерно 1,5 метра, поэтому машинист не мог исключить возможность того, что на путях находится человек, и резко затормозил.

Тормозной системе состава был нанесен ущерб на сумму 5 тысяч евро. Никто не пострадал.

Полиция ищет трех подозреваемых, их личности пока неизвестны.