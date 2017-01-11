МИНСК, 12 янв — Sputnik. Пассажирский и товарный составы столкнулись накануне вечером на севере Сербии, пострадали 22 человека, среди них четверо получили тяжелые травмы, передает сербское агентство Танюг .

Столкновение произошло на железнодорожном маршруте Белград — Нови-Сад недалеко от станции Стайлово-Кисач. Пассажирский поезд на скорости приблизительно 15 километров в час врезался в последний вагон товарного состава.

По информации агентства, из-за того, что место аварии было труднодоступным для спасательных служб, пострадавшие сначала были перевезены другим поездом до Нови-Сад, а затем медики доставляли их в больницу.

Медики отмечают, что угрозы жизни для пострадавших нет. При этом сообщается, что машинист пассажирского поезда не пострадал.