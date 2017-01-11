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Пассажирский поезд "догнал" грузовой в Сербии: 22 человека пострадали

12.01.2017 08:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Пассажирский и товарный составы столкнулись накануне вечером на севере Сербии, пострадали 22 человека, среди них четверо получили тяжелые травмы, передает сербское агентство Танюг.

Пассажирский поезд "догнал" грузовой в Сербии: 22 человека пострадали
© Фото: МЧС
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Столкновение произошло на железнодорожном маршруте Белград — Нови-Сад недалеко от станции Стайлово-Кисач. Пассажирский поезд на скорости приблизительно 15 километров в час врезался в последний вагон товарного состава.

По информации агентства, из-за того, что место аварии было труднодоступным для спасательных служб, пострадавшие сначала были перевезены другим поездом до Нови-Сад, а затем медики доставляли их в больницу.

Медики отмечают, что угрозы жизни для пострадавших нет. При этом сообщается, что машинист пассажирского поезда не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших сначала перевозили до железнодорожной станции другим поездом, а затем реанимобили доставляли их в медицинский центр.

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