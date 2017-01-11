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Снижен скоростной режим на автодорогах Минщины

12.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Понижение скоростных режимов организовано на следующих участках автомобильных дорог:

М1 (Брест-Минск-гр.РФ): 256-292 км и 308-330 км – скорость снижена до 90 км/ч, 292-308 км – 80 км/ч;

М6 (Минск-Гродно): по всей автодороге – 90 км/ч, 21, 22 и 53-й км – 70 км/ч;

М14 (МКАД-2): с 0 по 48-й км – 90 км/ч; Р-28 (Минск-Молодечно-Нарочь):

с 10 по 27-й км – 70 км/ч.

Установлены временные дорожные знаки, стационарные – зачехлены либо развернуты.

УГАИ УВД Миноблисполкома

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Понижение скоростных режимов организовано на следующих участках автомобильных дорог: М1 (Брест-Минск-гр.РФ): 256-292 км и 308-330 км – скорость снижена до 90 км/ч, 292-308 км – 80...

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