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ЧП в узденской гимназии: эвакуировано 556 человек

12.01.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Более 550 человек, среди которых учащиеся и работники, были эвакуированы из здания ГУО "Узденская районная гимназия" (Минская область) из-за короткого замыкания в электрощитовой, сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в среду, 11 января, утром: в 09:00 дежурный вахтер сообщил спасателям о сильном задымлении в электрощитовой на первом этаже в гимназии, расположенной на бульваре Дзержинского.

"До прибытия работников МЧС, администрация из здания гимназии эвакуировала 92 работника и 464 учащихся. Персонал  использовал два огнетушителя ОП-10", — рассказали в МЧС.

Электроснабжение, по информации спасателей, было восстановлено, за исключением пищеблока.

Учебный процесс в результате случившегося был приостановлен. "Районный отдел образования принял решение о временном проведении занятий в средней школе №2", — добавили в МЧС.

Среди возможных причин инцидента специалисты рассматривают короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Более 550 человек, среди которых учащиеся и работники, были эвакуированы из здания ГУО "Узденская районная гимназия" (Минская область) из-за...

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