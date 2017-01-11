МИНСК, 12 янв — Sputnik. Более 550 человек, среди которых учащиеся и работники, были эвакуированы из здания ГУО "Узденская районная гимназия" (Минская область) из-за короткого замыкания в электрощитовой, сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в среду, 11 января, утром: в 09:00 дежурный вахтер сообщил спасателям о сильном задымлении в электрощитовой на первом этаже в гимназии, расположенной на бульваре Дзержинского.

"До прибытия работников МЧС, администрация из здания гимназии эвакуировала 92 работника и 464 учащихся. Персонал использовал два огнетушителя ОП-10", — рассказали в МЧС.

Электроснабжение, по информации спасателей, было восстановлено, за исключением пищеблока.

Учебный процесс в результате случившегося был приостановлен. "Районный отдел образования принял решение о временном проведении занятий в средней школе №2", — добавили в МЧС.

Среди возможных причин инцидента специалисты рассматривают короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения.