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Авария в Вильнюсе: в Нерис попало около 30 тысяч кубов сточных вод
12.01.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Накануне стало известно, что в результате аварии в Вильнюсе в реку Нерис (Вилия) попало большое количество сточных вод, передает
© Sputnik Александр Липовец
Авария произошла 23 декабря прошлого года на улице Упес в литовской столице, где
"По оценкам экспертов, почти половину этих стоков составили поверхностные воды и дождевая вода, поскольку в части города системы бытовых и уличных стоков были соединены", — говорится в распространенном накануне пресс-релизе компании.
Сократить поток сточных вод в реку удалось за счет уменьшения давления в поврежденной трубе, а также сокращения количества воды, потребляемой населением. Реку после аварии удалось частично очистить.
Как передает агентство, большая часть труб в районе, где произошла авария, была установлена несколько десятилетий назад, однако пострадавшая часть переносилась уже в начале 2000-х при строительстве офисного центра.
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Уменьшить поток удалось за счет снижения давления в поврежденной трубе и сокращения количества потребления населением воды.
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