МИНСК, 12 янв — Sputnik. Накануне стало известно, что в результате аварии в Вильнюсе в реку Нерис (Вилия) попало большое количество сточных вод, передает Sputnik Литва со ссылкой на компанию-поставщика воды Vilniaus vandenys.



© Sputnik Александр Липовец Очередной провал в Вильнюсе: автомобиль провалился в яму

Авария произошла 23 декабря прошлого года на улице Упес в литовской столице, где образовался карстовый провал , который постепенно расширялся. В результате была повреждена водопроводная труба и в течение дня, до того как авария была ликвидирована, около 30 кубометров сточных вод попали в реку.

"По оценкам экспертов, почти половину этих стоков составили поверхностные воды и дождевая вода, поскольку в части города системы бытовых и уличных стоков были соединены", — говорится в распространенном накануне пресс-релизе компании.

Сократить поток сточных вод в реку удалось за счет уменьшения давления в поврежденной трубе, а также сокращения количества воды, потребляемой населением. Реку после аварии удалось частично очистить.

Как передает агентство, большая часть труб в районе, где произошла авария, была установлена несколько десятилетий назад, однако пострадавшая часть переносилась уже в начале 2000-х при строительстве офисного центра.