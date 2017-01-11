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Разыскиваемый ГУВД опасный пенсионер психически не здоров

12.01.2017 11:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Разыскиваемый в Минске опасный пенсионер страдает психическим заболеванием, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Разыскиваемый ГУВД опасный пенсионер психически не здоров
© Sputnik/
ГУВД Минска разыскивает опасного пенсионера с ледорубом и серым котом

О розыске 78-летнего уроженца Кыргызстана Евгения Колесникова столичная милиция объявила в вечером в среду — он подозревается в совершении тяжкого преступления в одном из районов Минска.

"Мужчина страдает психическими заболеваниями", — рассказали в милиции.

Приметы мужчины: на вид — 75 лет, рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы с небольшой сединой и широкое лицо. На нем может быть черная шапка-ушанка, длинное темно-серое пальто, темные брюки и ботинки.

"При себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета", — рассказали подробности собеседники Sputnik.

Милиция попросила сообщить по телефонам +375 29 602-13-14, +375 29 655-01-78, если вы узнали этого человека. 

 
Теги: Минск
 
 
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Уроженец Кыргызстана подозревается в совершении тяжкого преступления, а с собой у него был кот и ледоруб.

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