МИНСК, 12 янв — Sputnik. Разыскиваемый в Минске опасный пенсионер страдает психическим заболеванием, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

О розыске 78-летнего уроженца Кыргызстана Евгения Колесникова столичная милиция объявила в вечером в среду — он подозревается в совершении тяжкого преступления в одном из районов Минска.

"Мужчина страдает психическими заболеваниями", — рассказали в милиции.

Приметы мужчины: на вид — 75 лет, рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы с небольшой сединой и широкое лицо. На нем может быть черная шапка-ушанка, длинное темно-серое пальто, темные брюки и ботинки.

"При себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета", — рассказали подробности собеседники Sputnik.

Милиция попросила сообщить по телефонам +375 29 602-13-14, +375 29 655-01-78, если вы узнали этого человека.