МИНСК, 12 янв — Sputnik. УСК по Брестской области завершило расследование убийства 59-летнего жителя деревни Лумна (Каменецкий район), сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК Марина Дранькова.

Инцидент произошел 27 сентября минувшего года в деревне Лумна. Из материалов уголовного дела следует, что двое мужчин, 1989 и 1995 годов рождения в ссоре, возникшей во время распития алкогольных напитков, избили 59-летнего местного жителя . Затем пострадавшего, который еще был жив, фигуранты дела поместили в багажник автомобиля, отвезли домой и, оставив на полу, уехали.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Российский маньяк признался в убийстве 59 женщин

"Скорую помощь вызвали соседи пострадавшего, увидевшие как его, избитого и в бессознательном состоянии, переносили из багажника в помещение", — рассказала Дранькова. Она также отметила, что мужчина находился в больнице более месяца, однако скончался 4 ноября от полученных травм.

Подозреваемые были задержаны, однако, по словам представителя УСК, они всячески пытались уменьшить свою роль в содеянном. В частности, они говорили, что не желали смерти своего односельчанина.

"Вместе с тем, причастность фигурантов и умысел на лишение жизни сельчанина подтверждается собранными доказательствами, в том числе протоколами осмотров, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз", — сообщила Дранькова.

Представитель УСК добавила, что по результатам предварительного расследования задержанным предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси, они заключены под стражу. Она также отметила, что обвиняемые ранее неоднократно были привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков.

Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.