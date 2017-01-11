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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в г. Копыле

12.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Вечером, 6 января, около 19.15 водитель автомобиля «Рено Меган Сценик», двигаясь по ул. Партизанской, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате тот от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Одной из причин гибели неработающего жителя г. Копыля, 1983 г.р., стало его нахождение на проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающего элемента.

Копыльским РОСК по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

В целях недопущения подобных ДТП Копыльским РОВД будет проведена отработка автодорог района по выявлению пешеходов, находящихся в темное время суток на проезжей части без световозвращающих элементов, также будет усилена профилактическая работа на привитие населению навыков ношения фликеров.

Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО,

начальник ОГАИ Копыльского РОВД

 
 
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Вечером, 6 января, около 19.15 водитель автомобиля «Рено Меган Сценик», двигаясь по ул. Партизанской, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В...

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