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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в г. Копыле
12.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)
Вечером, 6 января, около 19.15 водитель автомобиля «Рено Меган Сценик», двигаясь по ул. Партизанской, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате тот от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Одной из причин гибели неработающего жителя г. Копыля, 1983 г.р., стало его нахождение на проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающего элемента.
Копыльским РОСК по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
В целях недопущения подобных ДТП Копыльским РОВД будет проведена отработка автодорог района по выявлению пешеходов, находящихся в темное время суток на проезжей части без световозвращающих элементов, также будет усилена профилактическая работа на привитие населению навыков ношения фликеров.
Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО,
начальник ОГАИ Копыльского РОВД
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Вечером, 6 января, около 19.15 водитель автомобиля «Рено Меган Сценик», двигаясь по ул. Партизанской, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В...
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