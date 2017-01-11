﻿ Внимание, розыск потерпевших: в Витебской и Минской областях мужчины подмешивали девушкам в напитки снотворное и совершали противоправные действия. 21.by
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Внимание, розыск потерпевших: в Витебской и Минской областях мужчины подмешивали девушкам в напитки снотворное и совершали противоправные действия

12.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело по подозрению двух жителей Полоцка и Новополоцка в совершении убийства в 2012 году несовершеннолетней девушки.
По имеющимся в расположении следствия сведениям, подозреваемые могут быть причастны к совершению серии преступлений, совершенных при схожих обстоятельствах.
Мужчины средних лет, вдвоем или в одиночку, в ходе переписки с девушками в интернете либо общения на улицах города предлагали продолжить знакомство и угощали различными напитками (как спиртными, так и безалкогольными), в которые заранее было подмешано вещество со снотворным эффектом. После того, как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.
Следствие обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о подобных преступлениях, совершенных на территории Витебской (в частности в Полоцке и Новополоцке) и Минской областей в период времени с 2008 по 2017гг., сообщить об этом по телефонам: 8(017) 389-50-02, 389-52-95, 8(0212) 60-86-82, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.
СК Республики Беларусь
 
Теги: знакомства
 
 
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Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело по подозрению двух жителей Полоцка и Новополоцка в...

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