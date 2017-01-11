Двое молодых людей 21 и 26 лет обвиняются в убийстве с особой жестокостью 59-летнего жителя Каменецкого района, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.



Фото: УСК по Брестской области

27 сентября в частном доме в деревне Лумна молодые люди нанесли многочисленные удары 59-летнему товарищу. Причина — ссора во время совместного застолья. Затем они засунули пострадавшего в багажник легкового авто, отвезли домой, бросили тело на пол и уехали.

Соседи мужчины, которые видели, как его привезли, вызвали на место медиков. Пострадавшего увезли в больницу, где 4 ноября он скончался. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления.

Молодые люди всячески старались уменьшить свою роль в совершении противоправных действий. Также в ходе следствия они поясняли, что не желали наступления смерти пострадавшего.

«Вместе с тем, причастность фигурантов и умысел на лишение жизни сельчанина подтверждается собранными доказательствами, в том числе протоколами осмотров, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз», — сообщили в областном управлении СК.

По результатам предварительного расследования УСК по Брестской области мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц).

Обвиняемые нигде не работают, не судимы, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.