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В Бресте будут судить мужчин, которые с особой жестокостью убили товарища
Двое молодых людей 21 и 26 лет обвиняются в убийстве с особой жестокостью 59-летнего жителя Каменецкого района, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.
27 сентября в частном доме в деревне Лумна молодые люди нанесли многочисленные удары 59-летнему товарищу. Причина — ссора во время совместного застолья. Затем они засунули пострадавшего в багажник легкового авто, отвезли домой, бросили тело на пол и уехали.
Соседи мужчины, которые видели, как его привезли, вызвали на место медиков. Пострадавшего увезли в больницу, где 4 ноября он скончался. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления.
Молодые люди всячески старались уменьшить свою роль в совершении противоправных действий. Также в ходе следствия они поясняли, что не желали наступления смерти пострадавшего.
«Вместе с тем, причастность фигурантов и умысел на лишение жизни сельчанина подтверждается собранными доказательствами, в том числе протоколами осмотров, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз», — сообщили в областном управлении СК.
По результатам предварительного расследования УСК по Брестской области мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц).
Обвиняемые нигде не работают, не судимы, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков.
Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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Причина убийства - ссора во время совместного застолья.
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