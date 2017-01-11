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Сторож Барановичского музколледжа угрожал убийством учащемуся

12.01.2017 12:01 — ЧП | Tut.by  
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Сторожа Барановичского государственного музыкального колледжа привлекли к ответственности за угрозу убийством учащемуся, сообщил БЕЛТА старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Александр Жук.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Вечером выходного дня 16-летний подросток пришел в колледж поиграть на музыкальном инструменте. Согласно решению администрации, в субботу и воскресенье учащиеся могут заниматься до 20.00. Однако сторож настаивал, что парень должен покинуть здание на час раньше. Из-за этого между ними возник спор, вскоре словесная перепалка переросла в конфликт. Пенсионер схватил юношу за шею, приставил к спине нож и стал угрожать убийством. После этой стычки у несовершеннолетнего остались синяки на шее и небольшая колотая рана на спине.

Узнав о случившемся, мать учащегося подала заявление в милицию. Была проведена проверка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 186 (угроза убийством) УК Беларуси. Суд Барановичского района признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин (в настоящее время 1БВ составляет Br23). Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Пенсионер схватил юношу за шею, приставил к спине нож и стал угрожать убийством.

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