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Минчанину, напавшему в Новый год на милиционера, предъявлено обвинение

12.01.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Жителю Минска, который в новогоднюю ночь напал на милиционера, предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Минчанину, напавшему в Новый год на милиционера, предъявлено обвинение
© Фото: Дарья Бурякина, TUT.by
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Как ранее сообщал Sputnik, утром 1 января в одном из домов на улице Любимова в столице произошел инцидент: милиция прибыла на вызов соседей из-за шума, открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных. 

"В рамках расследования подозреваемому уже предъявлено обвинение. Он находится в статусе обвиняемого в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении", — сказал Носкевич в четверг журналистам в Минске по итогам своего доклада президенту Беларуси.

Носкевич отметил, что во время доклада президент Беларуси Александр Лукашенко обратил особое внимание на расследование данного уголовного дела. "Главой государства было обращено внимание на то, что никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции и тем более применять к ним насилие, поскольку это может повлечь в том числе применение оружия, безусловно, в рамках действующего законодательства", — подчеркнул глава СК.    

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении.

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