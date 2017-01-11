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Автобус в Новополоцке, уходя от столкновения, врезался в забор

12.01.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Рейсовый автобус МАЗ врезался в дорожное ограждение в Новополоцке, уходя от столкновения с легковым автомобилем "Жигули", сообщил телеканал "Ветор".

Автобус в Новополоцке, уходя от столкновения, врезался в забор
© Sputnik/ Роман Шантар
ГАИ попросила водителей быть аккуратнее 12 января

Авария произошла 12 января около 11:15 на улице Молодежной районного центра.

Как сообщили в эфире телеканала, вблизи кинотеатра "Космос" водитель городского автобуса маршрута № 5, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, буксировавшим машину был вынужден съехать с дороги, где транспортное средство врезалось в ограждение.

В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, водитель легкового автомобиля с места аварии скрылся.

В настоящее время сотрудники ГАИ разыскивают очевидцев аварии, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники ГАИ разыскивают очевидцев аварии, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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