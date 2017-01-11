МИНСК, 12 янв – Sputnik. Молодая семейная пара – белоруска и датчанин – погибли в ДТП на территории Польши, сообщили в УВД Брестской области.

Авария, унесшая жизни двух молодоженов, произошла в минувший вторник 10 января поздно вечером на трассе А4 под Вроцлавом.

"По предварительной информации, за рулем Opel Corsa, который следовал из Беларуси в Данию, находился житель Дании, уроженец Украины, в пассажирском кресле ехала его жена, 27-летняя жительница Пинска", – сообщили Sputnik в четверг в УВД Брестской области.

Opel Corsa на полном ходу врезался в фуру, которая остановилась на трассе, пара погибла на месте, уточнили в УВД.

Там также рассказали, что пара поженилась в конце прошлого года, определенное время они пожили в Беларуси, потом решили поехать в Данию.

"Вчера семье погибшей жительницы Пинска поступила телеграмма от коменданта польской полиции, который сообщил, что на месте ДТП был обнаружен белорусский паспорт. Польские полицейские просят выйти на контакт близких родственников", – рассказали в УВД.

Также о данном ДТП сообщил польский телеканал tvn24 . "Легковой автомобиль врезался большегрузный автомобиль. Возможно, в фуре замерзло топливо, и водитель остановился, обозначил машину светоотражающими элементами", – говорится в сюжете польского ТВ.