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Польские пограничники вернули в Беларусь таджика, порвавшего паспорт
12.01.2017 15:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Сотрудники польской пограничной службы вернули в Беларусь гражданина Таджикистана, который, чтобы остаться в Польше, порвал свой паспорт, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете.
© Фото: ГПУ Украины
Инцидент произошел днем 11 января в железнодорожном пункте пропуска "Брест" во время оформления на въезд в Беларусь поезда "Тересполь – Брест".
"При въезде в Польшу, надеясь получить статус беженца, гражданин Таджикистана умышленно разорвал собственный паспорт. Пограничная стража Польши вернула 24-летнего мужчину в Беларусь", – сказали в ГПК.
По информации комитета, иностранца задержали и поместили в изолятор временного содержания для разбирательства.
В отношении мужчины начат административный процесс по ст.23.31 (нарушение режима государственной границы) КоАП: ему грозит предупреждение либо штраф в размере до 20 базовых величин с депортацией (или без нее).
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Таким образом гражданин Таджикистана решил получить в соседней стране статус беженца, сейчас он находится в ИВС.
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