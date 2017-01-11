МИНСК, 12 янв – Sputnik. Сотрудники польской пограничной службы вернули в Беларусь гражданина Таджикистана, который, чтобы остаться в Польше, порвал свой паспорт, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете.



© Фото: ГПУ Украины Украинец прорвался через белорусскую границу на снегоходе с лодкой

Инцидент произошел днем 11 января в железнодорожном пункте пропуска "Брест" во время оформления на въезд в Беларусь поезда "Тересполь – Брест".

"При въезде в Польшу, надеясь получить статус беженца, гражданин Таджикистана умышленно разорвал собственный паспорт. Пограничная стража Польши вернула 24-летнего мужчину в Беларусь", – сказали в ГПК.

По информации комитета, иностранца задержали и поместили в изолятор временного содержания для разбирательства.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст.23.31 (нарушение режима государственной границы) КоАП: ему грозит предупреждение либо штраф в размере до 20 базовых величин с депортацией (или без нее).