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Назначена проверка по факту кражи урны с пожертвованиями в Гомеле
12.01.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Милиция назначила проверку по факту размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлена кража в одном из торговых центров Гомеля урны с пожертвованиями на лечение больного ребенка, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Ранее СМИ сообщили, что из ТЦ "Волотовский" в конце декабря неизвестная женщина унесла урну с пожертвованиями, которые собирали для лечения трехлетней девочки, больной раком. Заявление в милицию родители девочки пока не писали.
"В связи с тем что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, управлением внутренних дел Гомельского облисполкома по данному факту инициировано проведение проверки", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что материалы по краже переданы в отдел внутренних дел администрации Железнодорожного района Гомеля.
В милиции отметили, что результаты проверки по данному факту будут обнародованы после ее завершения.
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В УВД пообещали, что результаты проверки по факту резонансной кражи в Гомеле будут обнародованы после ее завершения.
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