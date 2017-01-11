МИНСК, 12 янв – Sputnik. Милиция назначила проверку по факту размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлена кража в одном из торговых центров Гомеля урны с пожертвованиями на лечение больного ребенка, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Ранее СМИ сообщили, что из ТЦ "Волотовский" в конце декабря неизвестная женщина унесла урну с пожертвованиями, которые собирали для лечения трехлетней девочки, больной раком. Заявление в милицию родители девочки пока не писали.

"В связи с тем что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, управлением внутренних дел Гомельского облисполкома по данному факту инициировано проведение проверки", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что материалы по краже переданы в отдел внутренних дел администрации Железнодорожного района Гомеля.

В милиции отметили, что результаты проверки по данному факту будут обнародованы после ее завершения.