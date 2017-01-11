Жительницу Гродно Диану Сельванову, у которой на личной страничке "ВКонтакте" было найдена одна пикантная картинка, суд приговорил к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год, передает корреспондент Sputnik Антон Климко из Гродно. Также девушку обязали заплатить 690 рублей уголовно правовой компенсации. Кнопочный телефон Дианы признали орудием преступления и конфискуют. Приговор огласили в суде Октябрьского района Гродно 12 декабря.

Свидетелем была сотрудница РОВД

На обоих судебных заседаниях Диана Сельванова была без адвоката. Говорит: "Государственный адвокат мне вряд ли помог бы, а нанимать частного не было денег". Девушка сама выстраивала линию защиты и приводила аргументы в свое оправдание.



© Sputnik / Антон Климко Как гродненка пострадала из-за одной пикантной фото "Вконтакте"

Свою вину она признала лишь частично и просила суд принять во внимание, что у нее в альбоме в социальной сети хранилась только одна фотография. Когда она сохраняла эту картинку, то посчитала ее эротической, а не порнографической. И сохраняла для себя, а не для того, чтобы показать ее друзьям и знакомым. На суде она просила учесть и тот факт, что она мать-одиночка и не лишать ее свободы.

В суд пригласили и единственного свидетеля. Это сотрудница РОВД Октябрьского района. Именно ей передали материалы дела коллеги из Ленинского района. Свидетельница пояснила, что сама лично она не мониторила страничку Дианы "ВКонтакте" и пикантное фото не находила, а только собирала доказательства по делу, которое затем было передано в Следственный комитет.

Прокурор: фото было загружено в социальную сеть, которое является средством массовой информации

Во время судебных прений прокурор сообщил, что обвинения в адрес Сельвановой обоснованы и доказаны в суде в полной мере. Например, на суде Сельванова подтвердила, что страничка в "ВКонтакте" принадлежит ей и пользуется ею только она. Подтвердила девушка и то, что это она нашла и сохранила в альбом фотографию, на которой изображены две женщины и мужчина, изображающих позу группового секса. Она же подтвердила, что на картинке видны части мужского полового органа.

Прокурор уточнил: Сельванова знала, что ее страничка находится в открытом доступе, но фото сохранила не на телефон, а загрузила в социальную сеть, которая является средством массовой информации. А потому очевиден факт распространения.

Вину Сельвановой доказывают и материалы экспертизы, которая признала снимок порнографическим. Также есть видеоматериалы дела — видеозапись того, как правоохранители заходят на страничку подсудимой и находят пикантную картинку.

Приговор: два года с отсрочкой, 690 рублей и конфискация телефона

На основании части 2 статьи 343 УК Республики Беларусь Сельвановой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. В соответствии с частями 1, 2 статьи 78 УК РБ назначенное наказание не будет приведено в исполнение в течение одного года. Но при условии, что в данный испытательный период девушка не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на нее обязанности. Если быть точнее, то она должна уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца. А также нужно являться в милицию по вызову, при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Кроме того, Сельванова обязана уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 690 рублей (30 б.в.) в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу. Также суд постановил, что подписка о невыезде, которую давала подсудимая, сохраняется до вступления приговора в законную силу.



© Sputnik Максим Богодвид Суд: взыскать с трех жителей Лиды за порно более 500 тыс. долларов

Кнопочный телефон Nokia, с помощью которого девушка нашла картинку и сохранила в альбом в соцсети, суд признал орудием преступления. Он подлежит конфискации.

Приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Гродненский областной суд через суд Октябрьского района города Гродно в течение десяти суток с момента его провозглашения. Сельванова сейчас решает, будет ли она это делать.

Диана Сельванов: одна картинка и целая папка с порно — разные вещи, а наказывают одинаково

Сама Диана считает, что ее случай показал несовершенство белорусского законодательства.

"Думала, что мой случай поможет пересмотреть эту статью (ст. 343 УК РБ). Ведь у меня была всего одна картинка. Ни на домашнем компьютере, ни в телефоне, ни в альбомах в социальных сетях у меня нет ни фото, ни видео, ни роликов с откровенным содержанием. Думаю, что для таких случаев, как мой, должны быть предусмотрены другие виды наказания — в виде обычного штрафа, предупреждения, что нужно удалить картинку или еще что-то. А так получается, что в нашем уголовном законодательстве есть статья, по которой судить могут почти треть пользователей социальных сетей", — говорит Сельванова.

Девушка призналась, что решение суда ее шокировало. Она рада, что ей дали отсрочку наказания и не отправили в тюрьму, но размер компенсации, которую нужно заплатить в ближайшие полгода, шокировал.

"Я мать-одиночка, из-за этого дела лишилась работы. А теперь нужно каждый месяц почти по 120 рублей платить. У кого-то это ползарплаты. А еще нужно содержать и кормить сына, следить, чтобы холодильник был полный", — сетует девушка.

Она советует белорусским пользователям соцсетей сохранять фото и видео на личных страница с оглядкой, что в Уголовном кодексе есть часть 2 статьи 343, санкции которой предусматривают наказание только в виде лишения свободы.